Эксперт рассказал, почему опасно хранить фото банковской карты в галерее телефона

По словам Сергея Кузьменко, руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества, привычка фотографировать документы и банковские карты может стать опасной. Хотя на первый взгляд может показаться, что на фото недостаточно информации для кражи денег с банковского счета, мошенники всегда найдут способ получить недостающие данные.

Многие пользователи делают фотографии своих банковских карт с обеих сторон и хранят их на своих смартфонах, чтобы не носить с собой физическую карту. Иногда они также записывают данные карты в текстовом виде в заметках или избранном. Однако смартфон, как и любое другое устройство, может быть взломан, особенно если на него попадают программы-шпионы, специально созданные для сканирования чувствительных данных, таких как пароли, сканы документов и ключи от криптокошельков.

Если смартфон взломан или потерян, конфиденциальная платёжная информация попадает в руки злоумышленников. Даже если на фото есть только лицевая сторона карты или просто её номер вместе с фамилией и датой рождения, это может быть недостаточно для списания денег с карты. Однако мошенники могут использовать эти данные, представляя себя, например, представителями банка или полиции, чтобы выманить остальные сведения.

Сергей Кузьменко рекомендует использовать приложения банков вместо фотографий и записей данных карты в заметках. Вход в приложение обычно более надёжно защищён. Он также предлагает использовать платёжные QR-коды, сгенерированные в банковском приложении, для оплаты, а не фотографии карты.

Для другой чувствительной информации эксперт рекомендует использовать менеджеры паролей, которые шифруют данные и обеспечивают высокий уровень защиты информации.