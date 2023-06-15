Эксперт рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном

По словам IT-эксперта Ивана Самойленко, использование смартфона в постели может быть опасным для россиян, так как современные устройства могут нагреваться и даже возгораться от повышенных температур. Он предупреждает, что даже во время сна мы можем повредить батарею телефона, что может привести к возгоранию. Поэтому он советует не пользоваться смартфоном в кровати, особенно перед сном, чтобы избежать подобных проблем.

Специалист также указывает на опасность постоянного использования смартфона в постели, особенно, если он заряжается. Он объясняет, что активные игры, просмотр видео и посещение социальных сетей сильно нагревают батарею телефона. Когда при этом устройство подключено к зарядному устройству, риск возгорания возрастает.

Иван Самойленко заключает, что производители гаджетов постоянно предупреждают о том, что не стоит использовать смартфон во время зарядки, но пользователи все равно игнорируют это правило.