На Международной космической станции (МКС), российские космонавты ограничены в проведении экспериментов из-за недостатка финансирования, подчеркнул генеральный конструктор Роскосмоса Владимир Соловьёв на конференции, посвящённой 25-летию станции. Он выразил необходимость прекращения практики финансирования космических исследований на «остаточных» основах и призвал к более энергичным действиям.

Соловьёв отметил, что по числу проведённых экспериментов в космосе Россия отстаёт от большинства космических держав и подчеркнул важность решительной борьбы с данной тенденцией. По статистике, Россия сейчас опережает только Канаду в количестве проведённых научных исследований.

Согласно представленным графикам, Роскосмос проводит около 204 экспериментов в год, в то время как Европейское космическое агентство — 465, Япония — 911, и NASA, американское космическое агентство, проводит более 1,6 тыс. опытов. Это вызвало призыв к более эффективному использованию ресурсов и увеличению активности в научных исследованиях в космосе.