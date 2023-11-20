Эксперт рассказал, почему Россия проводит мало экспериментов на орбите

Эксперт рассказал, почему Россия проводит мало экспериментов на орбитеОб этом рассказал главный конструктор МКС
Главный конструктор МКС рассказал, как недостаток финансирования отражается на научных программах России на МКС
На Международной космической станции (МКС), российские космонавты ограничены в проведении экспериментов из-за недостатка финансирования, подчеркнул генеральный конструктор Роскосмоса Владимир Соловьёв на конференции, посвящённой 25-летию станции. Он выразил необходимость прекращения практики финансирования космических исследований на «остаточных» основах и призвал к более энергичным действиям.
Соловьёв отметил, что по числу проведённых экспериментов в космосе Россия отстаёт от большинства космических держав и подчеркнул важность решительной борьбы с данной тенденцией. По статистике, Россия сейчас опережает только Канаду в количестве проведённых научных исследований.
Согласно представленным графикам, Роскосмос проводит около 204 экспериментов в год, в то время как Европейское космическое агентство — 465, Япония — 911, и NASA, американское космическое агентство, проводит более 1,6 тыс. опытов. Это вызвало призыв к более эффективному использованию ресурсов и увеличению активности в научных исследованиях в космосе.