Эксперт рассказал, почему США могли "украсть" окрас российских истребителей

”Либо они хотят использовать истребитель в качестве самолета-врага для того, чтобы американские пилоты могли отработать по самолетам в российской окраске. Либо американцы посмотрели и решили перенять нашу окраску как обладающую большими маскирующими качествами, чем их”, — рассказал Сивков.

Важно понимать, что самой главной причиной, по которой самолеты красят тем или иным образом, является тот факт, что перед военными стоит цель максимально затруднить их обнаружение в условиях ближнего боя. В моменты дальних “стычек” окраска самолета не имеет вообще никакого значения, так как в таком случае используются совсем иные инструменты для обнаружения, такие как выявление теплового излучения.