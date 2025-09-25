Эксперт рассказал, почему устаревшие данные вредят ИИ

Одной из главных проблем современной архитектуры ИИ считается разрозненность данных. Для корректной работы алгоритмов важна гибкость данных — способность быстро доставлять актуальные, проверенные и согласованные сведения. Без этого ИИ теряет способность давать точные ответы.

Но последствия выходят далеко за пределы обычных запросов. Неполные или старые данные для обучения моделей приводят к предвзятым результатам. Системы могут закреплять устаревшие паттерны решений, что отражается на кредитных решениях, страховых тарифах и даже медицинских диагнозах.