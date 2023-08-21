Эксперт рассказал, почему воспламеняются батареи смартфонов

Эльдар Муртазин, эксперт Mobile Research Group, предостерегает, что неправильное обращение со смартфоном может вызвать возгорание его батареи. Эти случаи встречаются до десяти раз в месяц в России, а схожая статистика существует и в других странах.

Наиболее распространённые причины возгорания смартфона включают повреждение оболочки аккумулятора, что может произойти при частых падениях устройства. Второй распространённой причиной является перегрузка от дешёвых зарядных устройств или внешних батарей без контроля, которые могут поставлять больше энергии, чем смартфон может принять.

Также важно избегать перегрева аккумулятора, который может произойти, если смартфон оставляется на солнце. Если аккумулятор начинает опухать или выпирать из корпуса, это признак опасности, и такое устройство следует немедленно заменить. Муртазин также советует регулярно менять аккумуляторы каждые два-три года, особенно если смартфон начинает быстро разряжаться.