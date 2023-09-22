Эксперт рассказал, почему заморозка людей остаётся маркетинговым трюком

Врач-патологоанатом Александр Эдигер выразил сомнение в том, что современные технологии способны оживить замороженных людей, и назвал деятельность крионических компаний лишь способом выманивать деньги у граждан. Он пояснил, что возможность заморозки и разморозки организма зависит от реакции клеток и структур при изменении температуры. Многие типы клеток можно восстановить, но невозможно восстановить нервную ткань, включая центральную и периферическую нервные системы.

По словам Эдигера, процесс заморозки создаёт кристаллы льда, которые повреждают внутриклеточные структуры, и при разморозке нервная система становится несостоятельной, что делает функционирование мозга невозможным. Следовательно, крионические компании фактически просто хранят тела, которые не могут быть оживлены, и при этом продают ложную надежду на будущее.

На данный момент в России находятся в состоянии крионической заморозки 94 человека и около 50 животных, ожидая возможности воскрешения. За заморозку одного человеческого тела компании берут 3,8 миллиона рублей.