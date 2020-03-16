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Эксперт рассказал, повлияет ли потепление на распространение коронавируса
Надеяться на исчезновение инфекции за счет потепления - не стоит
Издание РИА Новости, опубликовало новый материал, в рамках которого доктор медицинских наук Борис Ревич рассказал, повлияет ли грядущее потепление на распространение коронавируса нового типа.
Так, по его словам, мнение о том, что увеличение дневных температур сможет остановить инфекцию - беспочвенно. ”Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре он будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия” - сообщил эксперт. Так, он напомнил, что вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань, где на тот момент, в свою очередь, была зафиксирована довольно комфортная температура. Именно поэтому коронавирус едва ли остановиться за счет увеличения температуры.
По словам ученого, надеяться на исчезновение коронавируса за счет потепления - не имеет смысла.