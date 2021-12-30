Эксперт рассказал про интернет будущего

По словам эксперта децентрализованная сеть представляет собой место, где любой выложенный контент не имеет определенного места хранения. К примеру, все данные в социальных сетях хранятся непосредственно на их серверах и вы не имеете к ним настоящего полного доступа, чего не скажешь про децентрализованную систему, где весь контент “размазывается” по всей сети.

В пример он привел платформу Odysse, который не может запретить кому-либо размещать или хранить видео, даже оскорбительные, потому что размещенное видео находится не на одном сервере, а распределено между тысячами компьютеров как часть фактической одноранговой сети.

Деметриос заявил, что он уверен – будущее интернета - за децентрализацией. Так как растет спрос на надежную конфиденциальность, хранение цифровых данных и кибербезопасность на индивидуальном уровне - не только корпоративном.

По его словам, люди доверяют крупным технологическим компаниям, на серверах которых хранится большая часть информации, все меньше и меньше, так как видят, что в суды поступает все больше дел о нарушении неприкосновенности частной жизни.