Наука и технологии
Сегодня в 17:11
1 мин.

Эксперт рассказал про интернет будущего

И не только
Интернет-издание Hackernoon взяло интервью у Деметриоса Замбоглу, специалиста в области финансовых технологий. Оно является частью конкурса, темой которого стала децентрализованная сеть. В ходе этого интервью он поделился своим видением интернета будущего.
Эксперт рассказал про интернет будущего

По словам эксперта децентрализованная сеть представляет собой место, где любой выложенный контент не имеет определенного места хранения. К примеру, все данные в социальных сетях хранятся непосредственно на их серверах и вы не имеете к ним настоящего полного доступа, чего не скажешь про децентрализованную систему, где весь контент “размазывается” по всей сети.

В пример он привел платформу Odysse, который не может запретить кому-либо размещать или хранить видео, даже оскорбительные, потому что размещенное видео находится не на одном сервере, а распределено между тысячами компьютеров как часть фактической одноранговой сети.

Деметриос заявил, что он уверен – будущее интернета - за децентрализацией. Так как растет спрос на надежную конфиденциальность, хранение цифровых данных и кибербезопасность на индивидуальном уровне - не только корпоративном.

По его словам, люди доверяют крупным технологическим компаниям, на серверах которых хранится большая часть информации, все меньше и меньше, так как видят, что в суды поступает все больше дел о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Источник: HackerNoon
Новости партнеров
Новости партнеров