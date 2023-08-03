Эксперт рассказал, с чем сталкивается организм человека в космосе

Путешествия в космосе ставят перед космонавтами непростые испытания, об этом рассказывает научный обозреватель Николай Гринько. Одной из сложностей является синдром космической адаптации, известный как «космическая болезнь», который сопровождается тошнотой, головокружением и дезориентацией. Примерно 80% астронавтов сталкиваются с этим состоянием, но оно обычно проходит через пару дней.

Космонавты также сталкиваются с «космическим нейроокулярным синдромом», вызванным перераспределением жидкости в организме, что может повысить давление в глазах и оказать негативное воздействие на зрение. В условиях невесомости мышцы и кости человека не получают обычной нагрузки, что может привести к потере массы мышц и плотности костей. Чтобы предотвратить эти последствия, астронавты занимаются спортом на специальных тренажёрах.

Исследования также показали, что космические путешествия могут влиять на активность генов в лейкоцитах, что может ослабить иммунную систему. Такие испытания ставят перед космонавтами серьёзные вызовы, но учёные продолжают изучать эффекты космической среды на организм, чтобы обеспечить более безопасные и комфортные космические миссии.