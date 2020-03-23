Эксперт рассказал, с чем связана высокая смертность от коронавируса в Италии

Основополагающий фактором, послужившим увеличению смертности в стране, стали неверные действия, которые были осуществлены еще на первом этапе сдерживания проникновения коронавируса в страну. Так, по словам эксперта, власти Италии не уделили должное внимание распространению инфекции, несвоевременно предприняв меры предосторожности.

Кроме того, эксперт напомнил, что Италия является страной с высокой продолжительностью жизни, а также с большим количеством пожилых людей. А как известно, коронавирус представляет особую угрозу именно для пожилых людей. ”В абсолютном большинстве случаев — 98 процентах — умирают люди старше 60 лет, а в возрастной группе старше 80 лет смертность достигает 16-18 процентов, все это мы видим сейчас и в Италии”, — рассказал Брико.

Еще одним фактором, послужившим увеличению смертности в стране, является неподготовленность больниц к большому потоку пациентов, которым необходимы аппараты вентиляции легких и к подобной эпидемиологической обстановке в целом.