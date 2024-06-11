Эксперт рассказал, сколько россияне проводят времени в онлайне

Россияне в среднем проводят около четырёх часов в интернете ежедневно, а молодёжь, от 12 до 24 лет, — до шести часов. Иван Гуз из «Авито» подчеркнул, что на социальных платформах люди общаются прямо между собой, что требует больше внимания к безопасности.

В обсуждении на ПМЭФ-2024 также приняли участие представители ВКонтакте, Минцифры, ВЦИОМа и другие. Эксперты обсудили плюсы и минусы цифровых платформ и сделали прогноз развития на ближайшие годы. Они отметили рост оборота рунета и активное использование цифровых сервисов в России.

Эксперты подчеркнули важность обеспечения безопасности пользователей и развития социальных проектов для профессионального роста. Важным также считается увеличение доли российских платформ в общем потреблении.