Эксперт рассказал, сколько россияне проводят времени в онлайне

Опубликовано 11 июня 2024, 19:25
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Эксперт рассказал, сколько россияне проводят времени в онлайнеИ как эта цифра меняется в зависимости от возраста
Стало известно, сколько часов в день россияне проводят в интернете
Россияне в среднем проводят около четырёх часов в интернете ежедневно, а молодёжь, от 12 до 24 лет, — до шести часов. Иван Гуз из «Авито» подчеркнул, что на социальных платформах люди общаются прямо между собой, что требует больше внимания к безопасности.
В обсуждении на ПМЭФ-2024 также приняли участие представители ВКонтакте, Минцифры, ВЦИОМа и другие. Эксперты обсудили плюсы и минусы цифровых платформ и сделали прогноз развития на ближайшие годы. Они отметили рост оборота рунета и активное использование цифровых сервисов в России.
Эксперты подчеркнули важность обеспечения безопасности пользователей и развития социальных проектов для профессионального роста. Важным также считается увеличение доли российских платформ в общем потреблении.
Источник:Ведомости
Автор:Николай Шелофастов