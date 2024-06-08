Эксперт рассказал, сможет ли ИИ отобрать работу инженеров

Инженер Александр Кольцов на ПМЭФ-2024 поделился мнением о том, что искусственный интеллект уже может заменить человека в некоторых областях инженерной работы, особенно в проектировании стандартных строительных конструкций. Если ИИ получит достаточное количество информации об этих конструкциях, он сможет самостоятельно создавать и проверять их, действуя без или с минимальным вмешательством человека.

Современные методы искусственного интеллекта, основанные на генеративных моделях, могут быть ещё более эффективными, предлагая инженерам новые варианты решений. Это позволит упростить работу и повысить качество инженерных проектов. Например, автоматизация расчётов конструкций позволяет инженерам сосредоточиться на творческих аспектах проектирования и рассматривать больше вариантов для получения лучших результатов.

Кольцов также говорит о применении цифрового материаловедения, которое позволяет расширить спектр материалов для использования в инженерии. Компьютерное моделирование может дать ответ на вопрос, какой материал подходит для конструкции при заданных условиях эксплуатации, а также поможет создавать новые материалы, ранее недоступные. Это даёт инженерам больше возможностей для творчества и позволяет создавать конструкции, которые раньше казались невозможными.