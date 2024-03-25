Эксперт рассказал, сможет ли Россия отказаться от облачных сервисов Microsoft

Отечественные «облака» могут заменить продукты Microsoft, к которым скоро пропадёт доступ. Это связано с тем, что за последние 5-10 лет большие российские компании почти не использовали облачные сервисы этого американского разработчика. Ранее в марте Microsoft и Amazon объявили о закрытии доступа к своим программам для российских компаний, в том числе и к облачным решениям, в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза.

Вице-президент ГК Softline сообщил о возможном переносе сроков приостановки доступа к некоторым сервисам Microsoft в РФ. Это даёт компаниям время на переход к альтернативным инфраструктурам. Партнёр Лиги Цифровой Экономики, Михаил Бараблин, отметил, что облачные сервисы Microsoft давно не были популярны в России из-за их высокой стоимости и невысокой функциональности.

Бараблин также подчеркнул, что российские облачные решения привлекательны своей простотой, доступностью и низкой ценой. Они предлагают более понятную модель поддержки. Хотя пользователи могут столкнуться с проблемами при переходе на новые решения, спрос на российские облачные сервисы по-прежнему растёт.