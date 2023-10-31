Эксперт рассказал, стоит ли россиянам бояться оспы обезьян

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России оспа обезьян не представляет серьёзной угрозы, учитывая лишь один заражённый случай. Он подчеркнул, что вероятность распространения этого заболевания в России невелика.

Прошлогодняя вспышка оспы обезьян затронула 80 000 человек, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении чрезвычайной ситуации и снижении заразности этого вируса в этом году. Вирус, как отмечает Альтштейн, присутствует у грызунов в Африке и переходит к обезьянам.

Вирус не передаётся только от обезьян, и в прошлом году вирус в Европу внесли люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, существует риск респираторного заражения. Все это делает вирус менее вероятным для распространения в России. Напомним, что ВОЗ объявила о завершении чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мае 2022 года, после начала этой ситуации в июле 2022 года. В конце сентября Вьетнам столкнулся с первым случаем передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку, когда граждане Вьетнама, прибывшие из-за границы, привезли болезнь в страну.