Эксперт рассказал, стоит ли россиянам бояться оспы обезьян

Эксперт рассказал, стоит ли россиянам бояться оспы обезьянПо мнению врача, сильной опасности она не представляет
Вирусолог рассказал, какую опасность для России представляет новая вспышка оспы обезьян
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России оспа обезьян не представляет серьёзной угрозы, учитывая лишь один заражённый случай. Он подчеркнул, что вероятность распространения этого заболевания в России невелика.
Прошлогодняя вспышка оспы обезьян затронула 80 000 человек, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении чрезвычайной ситуации и снижении заразности этого вируса в этом году. Вирус, как отмечает Альтштейн, присутствует у грызунов в Африке и переходит к обезьянам.
Вирус не передаётся только от обезьян, и в прошлом году вирус в Европу внесли люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, существует риск респираторного заражения. Все это делает вирус менее вероятным для распространения в России. Напомним, что ВОЗ объявила о завершении чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мае 2022 года, после начала этой ситуации в июле 2022 года. В конце сентября Вьетнам столкнулся с первым случаем передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку, когда граждане Вьетнама, прибывшие из-за границы, привезли болезнь в страну.