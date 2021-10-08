Эксперт рассказал, стоит ли выключать геолокацию на смартфоне

Итак, сама геолокация обеспечивается посредством спутниковой системой навигации GPS. Распространено мнение, что отключив ее можно сэкономить заряд смартфона, а также помешать приложениям отслеживать местоположение пользователя устройства с целью выдачи рекламной информации.

“Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS – по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS – это мертвому припарка”, – заверил Половников.

Что касается воздействия на заряд устройства — функция действительно может уменьшать его, однако незначительно.

В этой связи специалист не рекомендует выключать геолокацию, даже когда в ней нет явной необходимости. Дело в том, что с помощью модуля геолокации обеспечивается правильная работа большинства программ, которые отображают пользователю данные с привязкой к местности.