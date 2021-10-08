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Эксперт рассказал, стоит ли выключать геолокацию на смартфоне

Лучше его оставить включенным
Радио Sputnik взяло интервью у главы проекта Content-Review Сергея Половникова, в рамках которого эксперт сообщил россиянам, есть ли необходимость выключать геолокацию на смартфоне.
Эксперт рассказал, стоит ли выключать геолокацию на смартфоне

Итак, сама геолокация обеспечивается посредством спутниковой системой навигации GPS. Распространено мнение, что отключив ее можно сэкономить заряд смартфона, а также помешать приложениям отслеживать местоположение пользователя устройства с целью выдачи рекламной информации.

Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS – по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS – это мертвому припарка”, – заверил Половников.

Что касается воздействия на заряд устройства — функция действительно может уменьшать его, однако незначительно.

В этой связи специалист не рекомендует выключать геолокацию, даже когда в ней нет явной необходимости. Дело в том, что с помощью модуля геолокации обеспечивается правильная работа большинства программ, которые отображают пользователю данные с привязкой к местности.