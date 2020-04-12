Эксперт рассказал, стоит ли ждать вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

Так, эксперт сообщил, что риски того, что в страну повторно завезут и распространят коронавирусную инфекцию все же есть. Однако вероятность новой волны, все же, остается небольшой, что, в свою очередь, обусловлено серьезными профилактическими мерами, которые действуют в Китае. Так, китайцы не только носят массово носят медицинские маски, но и соблюдают безопасную дистанцию. В то же время, если у человека фиксируются первые проявления COVID-19, потенциально зараженного в скором времени изолируют, во избежание рисков распространения инфекции.

”Риск, конечно, есть. Но вероятность второй масштабной вспышки в Китае крайне низка”, — рассказал эксперт.