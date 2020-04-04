Эксперт рассказал, в чем разница между гриппом и коронавирусом

Так, по его словам, ключевой особенностью коронавирусной инфекции, которая и отличает ее от гриппа, является то, что в случае эпидемии последнего у многих людей уже выработан иммунитет. Именно этим обусловлена высокая степени заразности COVID-19.

Кроме того, если в случае заражения гриппом у больных есть определенный набор лекарств, которые помогут избавиться от болезни, то с коронавирусом нового типа ситуация намного сложнее. ”На данный момент нет подтвержденного лечения SARS-CoV-2”, - отметил специалист. Напомним, что на сегодняшний день некоторые врачи для борьбы с инфекцией назначают противомалярийные препараты, однако их эффективность все еще не доказана.