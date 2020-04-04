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Эксперт рассказал, в чем разница между гриппом и коронавирусом
В отличии от гриппа, к коронавирусу у нас нет иммунитета
Журналисты издания Business Insider опубликовали новый материал, в рамках которого специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказал, в чем разница между гриппом и коронавирусом нового типа.
Так, по его словам, ключевой особенностью коронавирусной инфекции, которая и отличает ее от гриппа, является то, что в случае эпидемии последнего у многих людей уже выработан иммунитет. Именно этим обусловлена высокая степени заразности COVID-19.
Кроме того, если в случае заражения гриппом у больных есть определенный набор лекарств, которые помогут избавиться от болезни, то с коронавирусом нового типа ситуация намного сложнее. ”На данный момент нет подтвержденного лечения SARS-CoV-2”, - отметил специалист. Напомним, что на сегодняшний день некоторые врачи для борьбы с инфекцией назначают противомалярийные препараты, однако их эффективность все еще не доказана.