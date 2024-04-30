Эксперт рассказал, в каких вопросах нельзя полагаться на «умный дом»

В России уже около миллиона семей установили умные системы для своих домов, а этот рынок продолжает расти, утверждает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Умный дом позволяет вам контролировать события в вашем доме: вы можете узнать, пришли ли ваши дети из школы, настроить климат и многое другое. Умные системы становятся все доступнее по цене, и сегодня их может установить практически любой человек.

Чаще всего умные системы устанавливаются на дачах, объясняет Муртазин. Они предоставляют возможность контролировать работу котла, температуру и даже периметр участка. Однако умный дом не является универсальным решением, предостерегает аналитик. Хотя это удобно, полагаться на него, особенно в сфере безопасности, не стоит.

Умный дом зависит от интернета и его качества, а также подвержен сбоям, подчёркивает Муртазин. Использовать его как основу для системы безопасности сомнительно из-за отсутствия резервного хранения данных. Важно не переоценивать его возможности и не выбирать системы от неизвестных производителей, чтобы избежать проблем с надёжностью.