Эксперт рассказал, в каком возрасте детям безопасно использовать VR-шлем

Опубликовано 16 марта 2024, 19:41
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Эксперт рассказал, в каком возрасте детям безопасно использовать VR-шлемИ какое время использования не навредит развитию ребенка
Офтальмолог рассказал, как долго детям можно использовать VR-шлемы, чтобы не навредить здоровью и развитию
Играя в VR и используя VR-очки, мы окунаемся в виртуальный мир, где можно играть и смотреть фильмы. Однако, по словам хирурга-офтальмолога Игоря Азнауряна, это может негативно сказаться на здоровье глаз, особенно у детей.
Врач подчеркнул, что дети, особенно в крупных городах, страдают от близорукости из-за чрезмерного использования гаджетов, включая VR-очки. Увлечение этими устройствами может усугубить глазные проблемы, особенно, если они уже существуют.
Поэтому важно консультироваться с врачом перед тем, как позволить ребёнку использовать VR-очки, чтобы избежать возможных осложнений и когнитивных нарушений, связанных с чрезмерным воздействием виртуальной реальности.
Источник:Радио Спутник
Автор:Николай Шелофастов