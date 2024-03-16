Эксперт рассказал, в каком возрасте детям безопасно использовать VR-шлем

Играя в VR и используя VR-очки, мы окунаемся в виртуальный мир, где можно играть и смотреть фильмы. Однако, по словам хирурга-офтальмолога Игоря Азнауряна, это может негативно сказаться на здоровье глаз, особенно у детей.

Врач подчеркнул, что дети, особенно в крупных городах, страдают от близорукости из-за чрезмерного использования гаджетов, включая VR-очки. Увлечение этими устройствами может усугубить глазные проблемы, особенно, если они уже существуют.

Поэтому важно консультироваться с врачом перед тем, как позволить ребёнку использовать VR-очки, чтобы избежать возможных осложнений и когнитивных нарушений, связанных с чрезмерным воздействием виртуальной реальности.