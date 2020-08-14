Эксперт рассказал, в какую криптовалюту стоит вложиться в 2020 году

По словам специалиста, пандемия коронавируса внесла собственные коррективы в курс современных криптовалют. Так, например, валютное проседание, которое наблюдается во многих странах, привел к тому, что курс биткоина и других криптовалют стал стремительно расти. Также эксперт отмечает, что самая популярная криптовалюта планеты биткоин менее подвержена инфляции, чем фиатные деньги.

”В нашумевшем интервью на CNBC соучредитель компании Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что в течение этого года курс Bitcoin поднимется до $40 000. По его словам, это произойдет из-за халвинга, вспышки коронавируса, геополитической нестабильности и преодоления 200-дневной скользящей средней. Не исключено, что рост подхватят и другие криптовалюты: например, интересный Ethereum”, - заявил Кондрашов.

При этом в числе криптовалют, в которые специалист советует вложиться, если такое желание все же появилось, называются всего пять вариантов: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Neo и Stellar.