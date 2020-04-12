Наука и технологии
Сегодня 10:14
Эксперт рассказал, в течение какого времени переболевшие коронавирусом могут заражать других
До пяти недель
Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, в течение какого времени переболевшие коронавирусом могут заражать других. Так, по словам эксперта, выздоровевшие от COVID-19 представляют угрозу заражения порядка пяти недель.
”Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии”, - рассказал Семенов.
Напомним, что в России, согласно актуальной информации, зарегистрировано порядка 13 584 заразившихся коронавирусной инфекцией людей. Из них вылечилось 1 045 людей, а 106 умерло. Всего в мире известно 1,7 млн случаев заражения COVID-19.