Эксперт рассказал, в течение какого времени переболевшие коронавирусом могут заражать других

”Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии”, - рассказал Семенов.

Напомним, что в России, согласно актуальной информации, зарегистрировано порядка 13 584 заразившихся коронавирусной инфекцией людей. Из них вылечилось 1 045 людей, а 106 умерло. Всего в мире известно 1,7 млн случаев заражения COVID-19.