Эксперт рассказал, возможна ли масштабная кибератака на Россию

Об этом эксперт рассказал в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Отмечается, что за последние полгода США столкнулись с несколькими крупными кибератаками, в числе которых взлом фирмы SolarWinds и оператора трубопроводов Colonial Pipeline. В результате первой скомпрометированы были сети ряда госучреждений, в том числе министерства, тогда как из-за атаки на Colonial Pipeline нарушились поставки бензина на востоке США и был отключен крупнейший трубопровод.

“Я думаю, что такие варианты в России возможны. Поэтому мы и тренируемся, чтобы вместе уметь противостоять подобного рода угрозам, какие видел практически весь мир, которые произошли, в частности на территории Соединенных Штатов”, — поделился мнением Кузнецов.