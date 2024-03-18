Эксперт рассказал, зачем человечеству высокотемпературные сверхпроводники

Суперпроводящие материалы — это вещества, через которые ток проходит без сопротивления, не теряя энергию. Долгое время считалось, что такие свойства доступны лишь при экстремально низких температурах, например, при -269 °C, как у жидкого гелия. Однако в 1980-х годах были обнаружены высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), которые обладают подобными свойствами уже при более высоких температурах.

Некоторые соединения, например, оксиды лантана, стронция, меди и кислорода, проявляют сверхпроводящие свойства при температуре -235 °C, а другие, например, оксид иттрия, бария и меди, при -180 °C. Учёные продолжают поиск материалов, которые будут проявлять сверхпроводимость уже при комнатной температуре. Это значительно упростит использование сверхпроводников в энергосистемах и создании новых медицинских технологий.

Новые технологии могут революционизировать отрасли, такие как энергетика и медицина. Это открывает новые перспективы для создания эффективных и экологически чистых решений, которые смогут изменить мир и улучшить жизнь людей.