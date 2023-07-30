Эксперт рассказал, зачем России нужно внедрять ИИ в медицине

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине может стать мощным инструментом для предотвращения развития заболеваний и предупреждения эпидемий неинфекционных болезней, например, диабета. Эксперты считают, что цифровизация и развитие носимых гаджетов сделали превентивную медицину все более востребованной.

Однако главной проблемой является недостаточное осознание людьми важности профилактики. Многие по-прежнему привыкли к реактивной медицине, обращаясь к врачам уже после возникновения проблем. Между тем, изучение генома и молекулярных механизмов заболеваний даёт нам возможность предупредить их развитие путём изменения образа жизни и диеты.

Специалисты отмечают, что развитие превентивной медицины также влечёт за собой повышенный спрос на нутрициологов и коучей, которые смогут предоставлять персонализированные рекомендации и сопровождать пациентов в достижении их здоровых целей. Особенно этому подходу открыты молодые люди, которые придают большое значение своему здоровью и образу жизни.

Использование ИИ и предупреждение неинфекционных болезней могут сыграть важную роль в будущей медицине и повысить качество здравоохранения. Главное — не забывать о своём здоровье и принимать проактивные меры для его сохранения.