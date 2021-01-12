Эксперт рассказал, заменой какому боевому самолёту мог стать бомбардировщик FB-111

Так, разработка нового на тот момент бомбардировщика началась ещё в 1965 году, а уже в 1967 году был совершён первый полёт прототипа самолёта, передаёт Военный Обозреватель слова специалиста. При этом по подсчётам разработчиков, создание одного экземпляра F-111 обходилась всего в 42 млн долларов, что не так уж и дорого, особенно в сравнении с созданным в дальнейшем B-1B.

К слову, Ньюдик отмечает, что F-111 должен был стать заменой именно что B-1, от которого американские военные решили отказаться в 1977 году. Но не успели они провести все необходимые испытания для замены, как было принято решение сосредоточить усилия на возрождении программы B-1, что в итоге привело к созданию B-1B Lancer. Именно этот путь в конечном итоге и был выбран ВВС США.