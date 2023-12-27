Эксперт рассказал, заменят ли нейросети юристов в будущем

Примерно треть российских юристов (30%) выражают опасения по поводу широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в правовой сфере. Их основной страх заключается в том, что применение ИИ может снизить критическое мышление юристов и вызвать у них зависимость. По мнению 20%, существует риск увеличения ошибок при использовании ИИ, и ещё 20% опресняются по поводу дополнительных угроз безопасности персональных данных и конфиденциальности.

Несмотря на эти опасения, около 30% юристов положительно оценивают возможности применения ИИ в своей профессии. Кирилл Кондратенко, IT-эксперт и заместитель генерального директора PravoTech, подчёркивает, что ИИ не способен полностью заменить юристов, так как юриспруденция требует комплексного подхода. Он предлагает использовать ИИ для автоматизации рутиных задач, таких, как подготовка стандартных документов или обработка типовых претензий.

Кондратенко также уточняет, что внедрение ИИ в правовую сферу будет происходить медленно, учитывая консервативность этой области. Он подчёркивает, что, несмотря на определённые тревоги, ИИ не заменит ключевые функции юристов, а, наоборот, сможет помочь им в повседневных операциях.