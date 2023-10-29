Эксперт рассказала, что нужно делать сразу после покупки смартфона

Когда вы переходите на новый телефон, существует риск, что вредоносное программное обеспечение (ПО) может переехать с вашего старого устройства. Чтобы избежать этого, сразу после переноса данных, вам нужно запустить проверку антивирусом. Эту рекомендацию дала Алена Самарцева, ведущий менеджер продукта RuStore.

Особенно важно это сделать, если у вас есть какие-либо сомнения относительно подлинности вашего нового телефона, особенно если он уже был использован. Вы можете легко проверить подлинность устройства, сравнив IMEI-код на корпусе и упаковке. Если устройство было использовано, сбросьте его до заводских настроек и свяжитесь с продавцом.

После этого важно проверить наличие обновлений для операционной системы и установленных приложений. Многие пропускают этот шаг, но это может помочь в оптимизации работы вашего устройства и обеспечении дополнительной безопасности. Даже если вы приобрели новый смартфон, учтите, что обновления могли выйти после его производства, и они могут исправлять ошибки, улучшать защиту и добавлять новые функции. После этого, проверьте настройки вашего устройства, такие как безопасность и полезные функции, которые могут улучшить ваш опыт использования.

Помимо этого, обеспечьте безопасность вашего устройства, установив пароль, графический ключ или использование биометрии для разблокировки. Не забудьте установить надёжное антивирусное приложение, чтобы защитить ваше устройство. Также можно использовать приложения для оптимизации памяти и увеличения срока службы аккумулятора. Важно следовать этим шагам, чтобы обеспечить безопасность и эффективность вашего нового смартфона.