Эксперт рассказала, что скрывается за домашней пылью

В домашней пыли скрывается целый «коктейль» вредных веществ, который может негативно сказаться на здоровье, как рассказала основатель фирмы по чистке Елена Гершензон. Этот смесь включает в себя не только бактерии и пыльцу растений, но и грибки, споры плесени, токсины и тяжёлые металлы. Главными источниками пыли в доме являются окна, вентиляция, обувь, одежда и даже домашние животные. Особенно высокая концентрация пыли скапливается на коврах, мебели, матрасах, шторах и мягких игрушках.

Пыль также может содержать опасные химические вещества, которые присутствуют в бытовых предметах, бытовой химии и косметике. Они могут проникать в дом через воздух с улицы и оседать в пыли. Важно отметить, что в домашней пыли присутствуют пылевые клещи, которые сами по себе не являются опасными, но их экскременты могут вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Для борьбы с пылью рекомендуется проводить генеральную уборку в квартире не реже одного раза в месяц. Важно также регулярно проводить влажную уборку, протирать поверхности, полы и комнатные растения от пыли. При этом следует использовать безопасные моющие средства, которые не содержат вредных химических соединений. Кроме того, рекомендуется избавляться от старых и ненужных вещей, которые могут стать источниками пыли, и обеспечивать увлажнение воздуха в помещении. Также полезно использовать растения-фильтры, которые помогут очистить воздух от пыли.