Эксперт рассказала, что скрывают грубияны из приложений для знакомств

Анна Котенева, эксперт по сексуальному здоровью и психолог-сексолог клиники МЕДСИ, рассказала, почему некоторые пользователи приложений для знакомств могут вести себя грубо.

Она объяснила, что это связано с тем, что некоторые люди не могут принять себя такими, какие они есть в реальной жизни. Часто такие пользователи создают себе вымышленный образ в интернете, который не соответствует их настоящей личности. В результате они испытывают внутренний дискомфорт и могут выливать свою агрессию на окружающих.

Анна подчеркнула, что некоторые из них могут проводить много времени онлайн, создавая иллюзию своей важности. Такое поведение может быть обусловлено нежеланием сталкиваться с реальностью. Однако успешные и уверенные в себе люди обычно не проявляют грубость в переписке с другими. Кроме того, у них часто есть помощники, следящие за их онлайн-профилями, так как у таких людей просто нет времени для этого.

Эксперт советует быть осторожными в интернет-дейтинге и предостерегать людей, страдающих тревожностью, от встреч с потенциально грубыми или агрессивными партнёрами, чтобы избежать негативных последствий для своего эмоционального состояния.