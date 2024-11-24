Эксперт рассказала, как беспроводные наушники становятся следящим устройством

Слежка через беспроводные наушники, такие как AirPods, считается маловероятной, но в теории возможной при определённых условиях. Елена Максимова, заведующая кафедрой интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА, объяснила, что Bluetooth-технология, используемая для их работы, действует на расстоянии до 20 метров. Такой ограниченный радиус делает постоянный мониторинг сложным, но не исключает угрозы полностью.

Эксперт пояснила, что злоумышленник может попытаться получить доступ к вашей учётной записи, связанной с наушниками, или перехватить Bluetooth-сигнал с помощью специального программного обеспечения. При этом сами наушники не оснащены GPS и не могут самостоятельно передавать данные о своём местоположении. Они лишь передают сигнал через сопряжённое устройство, например, смартфон, который уже использует геолокацию. Таким образом, слежка через наушники требует также доступа к вашему телефону.

Для дополнительной защиты Максимова рекомендовала регулярно обновлять операционные системы устройств, проверять настройки безопасности и включать двухфакторную аутентификацию. Приложения вроде «Локатора», которые помогают искать потерянные устройства, в руках злоумышленника, могут стать инструментом слежки. Однако современные системы, такие как iOS, предлагают эффективные механизмы защиты от таких попыток, хотя полностью исключить уязвимости нельзя.