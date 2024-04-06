Эксперт рассказала, как безопасно использовать тефлоновые сковороды

Антипригарное покрытие на сковородах безопасно, если вы не перегреваете и не повреждаете посуду. При высокой температуре, около 400°C, они могут выделять ядовитые пары. Важно выбирать сертифицированные товары с контактами производителя.

Эксперты отмечают, что сковороды с антипригарным покрытием вызывают наибольшие опасения у потребителей. Они безопасны, если покрытие целое и не подвергается перегреву, что может вызвать выделение токсичных веществ. При правильном использовании фторированные материалы обычно не попадают в пищу.

Однако приобретение несертифицированных товаров на маркетплейсе не гарантирует безопасность. Важно следить за состоянием покрытия, не допускать повреждений и использовать подходящие инструменты для готовки. Также стоит обращать внимание на качество сковороды, чтобы избежать потенциальных проблем с индукционными плитами и долгосрочного использования.