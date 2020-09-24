Эксперт рассказала, как избежать ночного обжорства

В случае, если у человека возникает внезапный приступ голода в вечернее время, желательно выпить стакан негазированной воды комнатной температуры, приводит слова врача Известия. Но если это не помогло, можно попробовать “заглушить” чувство голода кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем, чайной ложкой меда. Даже если это не даст своих результатов, Денисенко предложила приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом — даже подобные блюда будут лучше чая, соков и кофе, которые только стимулируют дальнейший аппетит.

Также врач посоветовала занять себя чем-то интересным и полезным, чтобы избежать соблазна поесть перед сном: