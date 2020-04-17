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Эксперт рассказала, как молодые люди справляются с коронавирусом
Даже в молодом возрасте инфекция может протекать в тяжелой форме
Главный врач 52-й больницы в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала, как молодые люди справляются с коронавирусом. Так, по ее словам, коронавирусная инфекция нового типа может проходить в тяжелой форме даже у людей молодого возраста.
Она отметила, что вирус достаточно тяжелый. Кроме того, на сегодняшний день специалисты фиксируют изменение среднего возраста зараженных пациентов. Так, если в начале вспышки заболевание касалось в большинстве своем людей старшего поколения, то сейчас ситуация изменилась.
”Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами”, — рассказала эксперт. Отягчающим течение болезни фактором может являться позднее обращение за помощью специалистов. Отмечается также, что коронавирусная инфекция поражает не только людей, страдающих от хронических заболеваний, но и достаточно здоровых.