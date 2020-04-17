Эксперт рассказала, как молодые люди справляются с коронавирусом

Она отметила, что вирус достаточно тяжелый. Кроме того, на сегодняшний день специалисты фиксируют изменение среднего возраста зараженных пациентов. Так, если в начале вспышки заболевание касалось в большинстве своем людей старшего поколения, то сейчас ситуация изменилась.

”Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами”, — рассказала эксперт. Отягчающим течение болезни фактором может являться позднее обращение за помощью специалистов. Отмечается также, что коронавирусная инфекция поражает не только людей, страдающих от хронических заболеваний, но и достаточно здоровых.