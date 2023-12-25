Эксперт рассказала, как мошенники используют QR-коды

Специалисты отмечают увеличение случаев квишинга в России, предупреждает Алла Храпунова, эксперт и куратор проекта «Мошеловка» Общероссийского Народного фронта (ОНФ). Этот вид мошенничества связан с фальсификацией QR-кодов, где люди, следуя по поддельному коду, могут оказаться на фишинговых сайтах, где злоумышленники собирают личные данные, или на фальшивой странице оплаты.

Алла Храпунова предостерегает, что особенно уязвимыми для квишинга являются те, кто привык использовать QR-коды для оплаты товаров и услуг. Мошенники могут подставить свои коды, например, при аренде самоката, что может привести к утечке данных на поддельные ресурсы. Она также указывает на возможность получения фальшивых писем от реальных компаний с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты.

Чтобы избежать мошенничества, Храпунова рекомендует быть осторожными при использовании QR-кодов, особенно если они пришли из ненадёжных источников. Также важно внимательно рассматривать ссылки, куда ведут коды, и быть осмотрительными при заполнении платёжных форм, проверяя их на наличие реквизитов и легитимности. Загрузка приложений с помощью QR-кодов также может быть рискованной и лучше этого избегать.