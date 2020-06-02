Наука и технологии
Сегодня 10:00
Эксперт рассказала, как обезопасить свой смартфон от взлома хакерами
В общем-то, рекомендации достаточно стандартные, но почему-то многими игнорируемые
Эксперт, менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова рассказала о том, как можно обезопасить свой смартфон от взлома хакерами, в том числе для кражи персональных данных и хищения средств с банковских карт.
”Так, это могут быть антивирусы от неизвестных разработчиков – они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями. В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя”, — рассказала Каримова.
При этом она также отметила, что самым лучшим вариантом для пользователей будет скачивание приложений из официального магазина Google — при скачивании программ через браузер, риск заразить устройство каким-либо видом вируса возрастает в разы.