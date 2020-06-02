Эксперт рассказала, как обезопасить свой смартфон от взлома хакерами

”Так, это могут быть антивирусы от неизвестных разработчиков – они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями. В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя”, — рассказала Каримова.

При этом она также отметила, что самым лучшим вариантом для пользователей будет скачивание приложений из официального магазина Google — при скачивании программ через браузер, риск заразить устройство каким-либо видом вируса возрастает в разы.