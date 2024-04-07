Эксперт рассказала, как отвлечь детей от гаджетов

Как отвлечь детей от гаджетов? Сначала разберёмся, почему они ими увлекаются. Лилия Шувалова, эксперт по киберспорту и психологии, говорит, что некоторые дети используют гаджеты из-за неврологических проблем, которые можно попробовать исправить.

Чтобы помочь таким детям, можно обратиться к неврологу и проводить простые упражнения, стимулирующие сенсорные ощущения. Кроме того, важно обратить внимание на правильный прикус, так как это влияет на сенсорное восприятие и дыхание ребёнка.

Чтобы ребёнок меньше зависел от гаджетов, нужно уделить внимание качественному времяпрепровождению и строго следить за временем, проведённым перед экраном. Это помогает детям чувствовать себя более спокойно и адаптироваться к режиму.