Эксперт рассказала, как перестать много есть

Так, например, рекомендуется выработать осознанное отношение к тому, что мы едим. Наилучшим способом начать контролировать этот процесс может оказаться личный дневник питания. ”Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично”, — рассказала Зародина. Также она предложила составлять определенный график пищи: что можно есть на завтрак, обед и ужин.

Помимо этого специалист посоветовала избавиться от сладкого, по крайней мере в зоне видимости — подобный подход должен помочь сдерживаться от нежелательных срывов. Также она рассказала, что отвлечение чем-то от еды может принести определенную пользу: ”Можно собирать пазл, рисовать, вязать крючком”.