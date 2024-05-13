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Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2024, 21:25
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Эксперт рассказала, как Россия сможет стать лидером в квантовых технологиях

С помощью развития альтернативных технологий квантовых вычислений
Россиянам рассказали, как Россия сможет оказаться лидером в создании квантовых компьютеров
Эксперт рассказала, как Россия сможет стать лидером в квантовых технологиях
© Nicolas Arnold

Алена Мастюкова, секретарь научного комитета премии «Вызов», подчеркнула важность развития квантовых технологий. Они могут применяться в медицине, химии, логистике, промышленности и других областях. Она также отметила, что квантовые компьютеры способны защищать данные от взлома.

Мастюкова подчеркнула, что развитие квантовых технологий требует широкого подхода. Существуют разные типы квантовых компьютеров, и важно исследовать все возможные платформы, включая атомы, ионы и фотоны. В России уже есть разработки, которые не имеют аналогов за рубежом.

Илья Семериков, руководитель научной группы РКЦ, получил национальную премию «Вызов» за создание ионного квантового процессора и демонстрацию квантовых алгоритмов. Это ещё одно признание важности работы в области квантовых вычислений.