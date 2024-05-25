Эксперт рассказала, как сохранить работоспособность ноутбука надолго

Ноутбук стал незаменимым в повседневной жизни, поэтому важно знать, как правильно его использовать и поддерживать. Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала о главных правилах эксплуатации.

Состояние аккумулятора и зарядки — важное внимание для сохранения работы устройства. Рекомендуется избегать полного разряда и перезаряда, а также отключать устройство от питания, когда заряд составляет около 80%. Использование оригинального кабеля от производителя также предотвратит перегревы и скачки напряжения.

Важно защитить ноутбук от влаги, ударов и загрязнений, чтобы избежать перегрева и повреждений. Регулярная чистка клавиатуры и устройства в целом поможет поддерживать его в хорошем состоянии. Обновление операционной системы и приложений, а также осторожный выбор скачиваемых программ также играют ключевую роль в поддержании производительности и безопасности ноутбука.