Эксперт рассказала, как сохранить утопленный смартфон

Лето часто сопровождается дождями и поездками к воде, что может стать проблемой для тех, кто случайно попадает смартфоном под дождь или в воду. Наталья Голицына, специалист из МТС, поделилась советами о том, как быстро спасти гаджет в такой ситуации.

Если ваш смартфон оказался под водой, важно сразу же его выключить и не пытаться включать, чтобы избежать короткого замыкания. Затем следует аккуратно удалить воду с помощью мягкой тряпки или бумажного полотенца.

Если устройство позволяет, извлеките батарею как можно скорее, а также SIM-карту, чтобы просушить их отдельно. Не следует применять фены или другие нагревательные устройства для ускорения сушки, так как это может повредить электронику внутри смартфона. Также стоит избегать оставления телефона под прямыми солнечными лучами, чтобы не повредить устройство высокими температурами.

Когда смартфон визуально высохнет, его следует оставить на несколько часов или даже суток для полного высыхания. Затем можно попробовать включить устройство и проверить его работоспособность. Если после всех мероприятий смартфон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи. Чем быстрее начнётся процесс сушки и проверки, тем выше вероятность спасти устройство и его функциональность.