Эксперт рассказала, как вернуться к работе после отпуска и не выгореть

Психолог из медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, Дарья Яушева, рассказала о способах справиться со стрессом после отпуска и возвращения на работу. Она подчеркнула важность постепенного перехода к рабочему режиму и разрешения себе печалиться. Некоторым людям помогает принести на работу маленькие предметы или ароматические диффузоры из отпуска, чтобы сохранить приятные воспоминания.

Психолог также советует начать готовиться к работе ещё в отпуске, уделив один день на переключение. Например, вернуться из путешествия в субботу. Она предлагает использовать дневники или письменные техники для выражения негативных эмоций, поддержки себя и структурирования мыслей.

Для снятия напряжения и возвращения в «здесь и сейчас» могут помочь упражнения релаксации, такие как концентрация на дыхании, звуках, предметах или запахах вокруг. Психолог также советует создать границы между работой и личной жизнью, определить чёткое время, когда можно отвечать на почту или звонки, и использовать списки дел, чтобы снизить стресс.