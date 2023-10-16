Эксперт рассказала, как весна и осень влияет на активность психических нарушений

Многие считают, что осень и весна — время, когда психические проблемы становятся более заметными. Но действительно ли это так? Эксперт по психиатрии и психотерапии, Александра Ялтонская, объясняет, что есть некоторая связь между сезонами и психическими расстройствами, но это не единственный фактор.

Сезонное аффективное расстройство, известное как сезонная депрессия, действительно связано с временем года. В осенне-зимний период у людей, страдающих этим расстройством, появляются симптомы депрессии, такие как плохое настроение и повышенный аппетит. Это связано с изменением количества солнечного света, что влияет на химические процессы в мозгу. Сезонное аффективное расстройство может быть лечено светотерапией или сменой места проживания.

Исследования показывают, что некоторые психические расстройства, более вероятно, возникают в разные сезоны. Например, тревожные и психотические расстройства, а также расстройства питания, более активны зимой. Летом люди чаще участвуют в приятных мероприятиях, что может улучшить настроение, в то время как зимой негативные эмоции могут стать более ярко выраженными. Важно заметить, что это не единственный фактор, влияющий на психическое здоровье, и психологическую помощь можно найти, рассматривая все обстоятельства.