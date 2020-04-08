Эксперт рассказала, какие блюда вредно разогревать в микроволновке

Так, по словам Соломатиной, многие продукты, которые люди привыкли разогревать в микроволновой печи, либо теряют свои полезные свойства в процессе, либо вообще превращаются в яды. Так, продукты, содержащие в своем составе витамин C, теряют его полезные свойства при разогреве в микроволновке, а те же нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

Также к продуктам, которые становятся вредными для организма в результате подобного нагревания, относится и диетическая газировка — сахарозаменитель, который используется в ней для придания сладкого вкуса, после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид. По токсичности его можно сравнить с известным ядом мышьяком.