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Эксперт рассказала, какие блюда вредно разогревать в микроволновке
В списке даже имеется упоминание диетической газировки
В сети появилась информация, которой поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт рассказала, какие блюда вредно разогревать в микроволновке.
Так, по словам Соломатиной, многие продукты, которые люди привыкли разогревать в микроволновой печи, либо теряют свои полезные свойства в процессе, либо вообще превращаются в яды. Так, продукты, содержащие в своем составе витамин C, теряют его полезные свойства при разогреве в микроволновке, а те же нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.
Также к продуктам, которые становятся вредными для организма в результате подобного нагревания, относится и диетическая газировка — сахарозаменитель, который используется в ней для придания сладкого вкуса, после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид. По токсичности его можно сравнить с известным ядом мышьяком.