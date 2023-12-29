Эксперт рассказала, какие IT-профессии будут получать больше в 2024 году

В предстоящем году наиболее востребованными будут профессии, связанные с биотехнологией, робототехникой, робоэтикой и искусственным интеллектом. Это области, где специалисты будут в центре внимания и высоко оплачиваемыми. Также остаётся высокий спрос на IT-специалистов, особенно в областях искусственного интеллекта, облачных технологий, информационной безопасности и Big Data-аналитики.

В новом году появляются новые перспективные профессии, такие как AI-тренеры, промпт-инженеры, нейроиллюстраторы и менеджеры ИИ-продуктов. Также востребованы специалисты по этике искусственного интеллекта, обладающие знаниями в социологии, психологии и философии. Кроме того, биотехнологии и медицина будут нуждаться в инженерах-биомедиках, архитекторах медоборудования и урбанистах-экологах.

Трендом на рынке труда, сохраняющим свою значимость в 2024 году, остаётся внедрение гибридных форм работы, удалённой занятости и фриланса. Этот тренд обусловлен стремлением людей к сохранению баланса между работой и личной жизнью, а опыт пандемии подчеркнул преимущества и возможности такого рода занятости для компаний.