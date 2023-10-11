Эксперт рассказала, какие каши наиболее полезны

Каши - важная часть нашего рациона. Эксперты рассказали, какие из них самые полезные.

На первом месте - овсянка. Она содержит бета-глюканы, витамины группы B, антиоксиданты и минералы. Для детей овсянка - хороший источник энергии и поддерживает их рост и развитие.

На втором месте - гречка, богатая растительным белком, витаминами и минералами. Она поддерживает работу пищеварительной системы и помогает контролировать вес. Гречка также полезна для детей, предотвращая анемию.

Третье место занимает каша из киноа, идеальный выбор для вегетарианцев благодаря высокому содержанию растительного белка. Она также содержит антиоксиданты и микро- и макроэлементы.

Среди менее полезных каш - манная каша, рисовая каша и перловка. Манка содержит быстрые углеводы, рисовая каша может вызвать чувство голода, а перловка требует длительного приготовления. Людям с целиакией или непереносимостью глютена рекомендуется избегать каши из пшеницы и ячменя и предпочитать каши на основе риса, кукурузы, гречки или киноа.

Также важно учитывать порции, чтобы избежать лишнего веса.