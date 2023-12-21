Эксперт рассказала, какие приложения для смартфона опасно использовать

Запросы от приложений, нуждающихся в доступе к микрофону телефона, могут представлять опасность, предупреждает Алексей Раевский, глава компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности. Некоторые приложения, кажущиеся безопасными, могут скрыто сохранять аудиозаписи, выполняя функции шпионажа. Эксперт советует быть бдительными и воздерживаться от установки лишних приложений, поскольку трудно определить, используются ли данные приложением согласно его заявленным целям.

Сложность заключается в том, что пользователь не всегда может уверенно сказать, на какие именно цели направлено использование данных приложением. В современных смартфонах установка программных «жучков» для шпионажа становится сложнее из-за миниатюризации устройств. Тем не менее, Алексей Раевский подчёркивает, что на старых кнопочных телефонах установка подобных программ может быть проще, так как у них больше пространства и меньше электроники, что облегчает «кустарные» манипуляции.

Эксперт рекомендует подходить с осторожностью к приложениям, требующим доступ к микрофону, и аккуратно относиться к установке новых программ, особенно если они не являются необходимыми для повседневного использования.