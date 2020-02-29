Эксперт рассказала, какими болезнями чревата бессонница

Так, по ее словам, бессонница чревата не только сонливостью в течении всего дня, но и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она также провоцирует снижение иммунитета, а также может стать причиной набора лишнего веса. Последнее, в свою очередь, обусловлено тем, что при недосыпе в организме происходит дисбаланс гормонов сытости и голода, в связи с чем человек начинает переедать, ведь организм посылает сигналы о голоде.

”Человека начинает тянуть непроизвольно на калорийные вещи, на сладкое и жирное, человеку очень сложно дать себе в этом отчет”, ‒ поделилась эксперт.