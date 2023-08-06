Эксперт рассказала, когда у детей должен появляться первый телефон

Когда ребёнок начинает ходить в школу и гулять самостоятельно, то имеет смысл подумать о первом телефоне. Об этом рассказала практикующий детский психолог Екатерина Кес. Она предложила, что даже обычный смартфон можно настроить так, чтобы он работал как телефон для связи и не превращался в бесконтрольную игровую платформу.

Как подчеркнула психолог, многие взрослые, передавая ребёнку смартфон, не уделяют внимание настройкам, что может открыть «ящик Пандоры» с нецензурным контентом и опасными играми.

Если речь идёт о полноценном смартфоне, то психолог советует отложить его предоставление до 12-13 лет. Она подчеркнула важность обсуждения ограничений по играм и установки таймера, который ограничивает время игр. Таким образом, родители смогут обеспечить контроль без необходимости постоянного надзора.