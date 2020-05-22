Эксперт рассказала, насколько опасным является излучение от смартфона

Так, по ее словам, абсолютно любой прибор в процессе работы излучает тот или иной уровень электромагнитного излучения и смартфон, в данном случае, не исключение. И в случае, если данное излучение достаточно мощное, оно и вправду может вызвать эффект, при котором молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но в случае смартфонов, данный эффект настолько маленький, что повысить температуру тела человека он вряд ли сможет.

При этом эксперт все же отметила, что есть целый ряд исследователей, которые придерживаются мнения, что излучение от телефона может увеличить вероятность появления рака мозга.